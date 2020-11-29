29 Kasım, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü.

Bu anlamlı günde, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, İstanbul'da yeni binasına taşındı.

[Fotoğraf: AA]

'Kudüs davası, vicdan sahibi tüm insanların meselesidir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop katıldığı programda konuşma yaptı.

Kudüs davasına bakışın çerçevesini çizen Şentop, "Kudüs meselesi, davası Filistin davasından ibaret değildir, Arapların bir meselesinden ibaret değildir, sadece İslam dünyasının bir meselesinden de ibaret değildir. Hukuka inanan, vicdan sahibi dünyada yaşayan tüm insanların hangi ırktan, dinden olursa olsun bu insanların davasıdır. Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele etmek çatırdayan dünya düzenini değiştirmek istemektir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

'Kendi inançlarına ihanet ediyorlar'

Şentop, Filistin davasına sahip çıkmayan bazı ülkeleri şu sözlerle eleştirdi:

"Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere onunla beraber hareket eden kabile anlayışıyla dünya ve bölge meselelerini anlamaya çalışan bazı ülkelerin aslında sadece Kudüs davasına değil, kendi halklarını, kendi inançlarına ihanet ettiğini ifade etmek isterim."

[Fotoğraf: AA]

"Filistin meselesi 21. yüzyılın en önemli meselesi"

Şentop, Filistin meselesinin 21. yüzyılın en önemli meselesi, kilit meselesi olduğunu belirterek, "Akademisyenler makale yazarken, yazdıkları makale için kısa bir özet verirler, bu özetle beraber bir de anahtar kelimeler verirler. Bu 21. yüzyılın dünya düzeninin anahtar kelimesi Kudüs'tür, anahtar ikinci kelimesi Filistin'dir. Dolayısıyla Kudüs ve Filistin davasını gütmek, onun mücadelesini vermek aslında 20. yüzyılda iki dünya savaşı sonrasında kurulan dünya düzenini tartışmak, onu tartışmaya açmak demektir" diye konuştu.

Kudüs Platformunda 73 ülkeden 1500'ün üzerinde parlamenter bulunuyor.

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas ve Endonezya'da şubesi olan platform, Filistin ve Kudüs meselelerine yardım için ortak parlamento çalışmaları yapıyor.

