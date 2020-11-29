Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün bir televizyon programında, TSK aleyhinde yapılan açıklamayla ilgili konuştu.

TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek şunları söyledi:

"Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.