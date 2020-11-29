Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararının il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından alınabileceğini duyurmuştu.

Tokat

Tokat'ta koronavirüs salgınının seyri dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni bir karar alındı.

30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Kırklareli

Kırklareli'nde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş sebebiyle İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbirler alındı.

Resmi ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün uzaktan eğitime devam edilecek, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitim devam edecek.

Zonguldak

Zonguldak'ta da vaka ve hasta sayılarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilecek.