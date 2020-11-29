İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında Türk ordusu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

"Ordumuz birilerinin vesayet odağı değildir"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şunları söyledi:

"Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur."

