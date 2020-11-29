Ankara 4. Aile Mahkemesi, velayeti annede olan çocuğun annenin soyadını alması istemiyle açılan davanın kabulünü kararlaştırdı.

Gerekçeli karara göre, G.M.S. isimli kadın ile Azerbaycanlı C. Balayev 2013'te evlendi.

Çift, kısa süre sonra boşanma davası açarken 2014'te müşterek çocukları dünyaya geldi.

Boşanma davasını karara bağlayan Manavgat Aile Mahkemesi, babanın hiç görmediği çocuğun velayetini anneye verdi.

Anne G.M.S, geçen yıl çocuğun Balayev olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için Ankara 4. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde ortak çocuğun babasını bir gün bile görmediği, babanın çocuğunu görmeye gelmediği, aramadığı, çocuğun da neden soyadının annesinin soyadıyla farklı olduğunu sorguladığı ifade edildi.

Çocuğun soyadının annenin soyadıyla değiştirilmesi kararlaştırıldı

Dava dilekçesinin tebliğ edildiği davalı eski eş herhangi bir beyanda bulunmazken yargılama sırasında tanık olarak dinlenen kişi de davacı kadının beyanlarını doğruladı.

Yargılama sonucunda Hakim Serpil Aydın, davayı kabul ederek 6 yaşındaki çocuğun Balayev olan soyadının annenin soyadıyla değiştirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, çocuğun yüksek yararını göz önüne aldı

Mahkemenin gerekçeli kararında davacı kadının, velayet hakkının kullanımından kaynaklı olarak çocuğuna kendi soyadını vermeyi istediği kaydedildi.

Çocuğun soyadını belirleme hakkının da velayet hakkı kapsamında kaldığı kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını evlilik birliğinin sona erdirilmesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumun değişmeyeceği açıktır."

Kararda, çocuğun annesiyle aynı soyadı taşımaması nedeniyle kendi kendisini sorguladığı ve bunun çocuğun psikolojisini etkilediği vurgulandı.

Kararda, çocuğun yüksek yararı göz önüne alınarak soyadının annenin soyadıyla değiştirilmesinin haklı neden olduğu kaydedildi.