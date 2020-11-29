Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20.00'de başladı.

İstanbul'da kısıtlamanın ilk saatlerinde kısıtlamadan muaf olan turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. İlerleyen saatlerde yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı.

Başkent'te ise kısıtlama başlar başlamaz kentin en işlek cadde ve sokaklarına sessizlik hakim oldu. Yurdun büyük bir bölümünde de benzer görüntüler vardı.

81 ilde 14 saat sürecek kısıtlama bu sabah saat 10.00'da sona erecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-­20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu kapsamda dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 10.00'da sona erecek. Bundan sonraki hafta sonları da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.