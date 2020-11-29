Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önemli kanun görüşmelerinin yapılacağı yeni haftaya giriyor.

Komisyonda bütçe mesaisi sona erdi, yasama faaliyetleri ise sürüyor.

27 Ekim'de başlayan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçeleri tek tek ele alındı. Artık gözler Genel Kurul'da. Bütçenin tümü üzerine görüşmelerin 7 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Depozito uygulaması 2022'den itibaren hayata geçirilecek

Bu hafta ise Genel Kurul gündeminde Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla ilgili kanun teklifi olacak. Teklifte, sıfır atık sisteminin, Çevre Ajansı yoluyla tek elden yürütülmesi öngörülüyor.

Depozito uygulaması 2022'den itibaren hayata geçirilecek. Yere çöp atmanın ve çevreyi kirletmenin faturası ağırlaşacak. Çevreyi kirletenlere bin lira para cezası getirilecek.

Scooterlar yasal zemine kavuşacak

Kullanımı gitgide artan elektrikli scooterlar da bu düzenlemeyle yasal zemine kavuşacak. 15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak. Scooterların sağa ve sola dönüşlerde geçiş üstünlüğü olacak.

Ayrıca, akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerinin denetimleri artırılacak. Dere yataklarından izinsiz kum çekenlere 300 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Şeref Malkoç yemin edecek

Genel Kurul'da ayrıca, yeniden Kamu Başdenetçiliğine seçilen Şeref Malkoç, yemin edecek.

KİT Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Komisyon, çeşitli kurum ve kuruluşların raporlarını görüşecek.