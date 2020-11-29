Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğlence mekanında tedbirlere uymayan 103 kişiye ceza
İstanbul'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanına yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 103 kişiye 324 bin lira para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 28 Kasım'da 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Şefikbey Sokağı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi.
Mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 324 bin 450 lira idari para cezası kesildi.
Ses ve gaz fişeği atabilen silah bulunduran 1 kişi ise işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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