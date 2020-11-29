Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 28 Kasım'da 01.00 sıralarında Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi Şefikbey Sokağı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi.

Mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 103 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 324 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

Ses ve gaz fişeği atabilen silah bulunduran 1 kişi ise işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.