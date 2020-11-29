Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Bahçelievler'deki yeni binasının açılış töreni ve "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı davetlilere okundu.

Mesajında, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm Filistin halkını yürekten selamlıyorum. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, yaptığı çalışmalar, toplantılar ve konferanslarla Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının küresel düzeyde sesi ve nefesi oluyor. Sizlerin, gerek ülkelerinizde yaptığınız faaliyetlerin gerekse Kudüs Platformunun üyeleri olarak icra ettiğiniz programların son derece kıymetli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Kudüs davasının yalnızca Filistin'deki Müslümanların meselesi olmadığını, 1,8 milyarlık İslam aleminin davası olduğunu kaydeden Erdoğan, mesajında şunları iletti:

"Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım politikalarının son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. BM kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, bitişik ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nureddin Nebati, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.