Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere Twitter hesabından tepki gösterdi.

Oktay yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum."