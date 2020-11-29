Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadelerini kınayarak, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere Twitter hesabından tepki gösterdi.
Oktay yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
"Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum."
Etiketler: Fuat Oktay CHP
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