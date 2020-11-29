Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay Avrupa şampiyonu cimnastikçileri tebrik etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
"Başarıları daim olsun"
Oktay, "Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Teknik ekip başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun" açıklamasını yaptı.
Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonasında altın madalya kazanan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızı gönülden kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 29, 2020
Teknik ekip başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Başarıları daim olsun. pic.twitter.com/QBBHSHNzWE
Etiketler: Fuat Oktay
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