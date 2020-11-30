FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 282'si karara bağlandı.

4 bin 555 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi

Sona eren davalarda 2 bin 869'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 555 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1608 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1261 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1686 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

7 davadan 3'ü Ankara'da

Yargılamaların sürdüğü 7 davadan 3'ü Ankara'da, 4'ü diğer illerde görülüyor.