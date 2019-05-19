Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçim sonrası en yoğun haftasını yaşayacak.

Komisyondan geçen turizm teşvik paketi Genel Kurul'un gündemine gelecek. Hurda araç indirimi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezalarını affeden torba teklifin görüşmeleri ise Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak.

Haftanın merakla beklenen başlığı ise yeni askerlik düzenlemesi. Askerlik sistemini sil baştan değiştiren 63 maddelik teklifin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

İşte Meclisin yoğun gündeminin ayrıntıları;

Askerlik sistemi

Erler için zorunlu askerlik 6 aya düşecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, 1 ay temel eğitim verilecek. Yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.

63 maddelik teklif hafta başında Meclis'in gündemine geliyor. Önce Milli Savunma Komisyonu'na ardından Genel Kurul'a gelecek düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşması bekleniyor.

Yeni sistemde 12 aylık uzun dönem zorunlu askerlik 6 aya düşecek. Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek. Üniversite mezunları da er olarak kısa dönem askerlik yapabilecek.

Sistemin en yeni başlığı Yedek Astsubaylık. Yüksek okul mezunları, 2 aylık temel eğitimin ardından vatani görevlerinin kalan 10 ayında maaş alacak. Zorunlu askerliğin ardından astsubaylığa geçebilecekler.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik başvurusu kabul edilenler 1 aylık temel eğitimin ardından askerliğini tamamlamış olacak. Bedelli askerlik için ihtiyaçtan fazla başvuru olursa kura çekilecek.

Torba teklif

Plan ve Bütçe Komisyonu da bu hafta mesai yapacak. Komisyon gündemine torba teklif gelecek. Teklifle, 15 Temmuz şehitler köprüsünden hatalı geçişlerden dolayı kesilen cezalar affedilecek. Hurda araç teşviği de 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda ise turizm sektörünü canlandıracak düzenleme olacak. 11 maddelik teklifle turizm yatırımları hızlanacak, bürokratik süreç kısalacak. Su altı dalış turizminin tanıtımına daha fazla pay ayrılacak.

Kaynak: TRT Haber