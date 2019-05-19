Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist devletlerin işgal ve istila hareketine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmalarının 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, Türk milletinin ve gençliğinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

"19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir"

19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası ve kutlu bir hamlenin miladı olduğuna işaret eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Bu kutlu hamle, Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, 'ya istiklal ya ölüm' şiarına bürünerek topyekün bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibariyle 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hulasası, o günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve yiğitliğinin ön sözü olmuştur.

19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret görmek doğru değildir. 19 Mayıs'la vücut bulan Milli Mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değil, istiklal-i tam yolunda kesintisiz ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır. Bu yüzden 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir."

"Samsun'dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığı"

Şentop, coğrafyaları şekillendiren, tarihe düzen veren Türk milletinin, dünyaya ve insanlığa söyleyeceği sözünün bitmediğini, bilakis kargaşayla malul yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artan ve daha da artacak bir konumda olduğunu vurguladı.

Türk milletine ve Türkiye'ye bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenlerin, kisveleri, gayeleri ve dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye mahkum olduklarını kaydeden Şentop, "Bu hususta milletimizin cesaretine ve kararlılığına en büyük delil de, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş kararlılığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli Mücadele ruhu hepimize rehber olsun"

19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünün, Türk milleti ve gençleri için kutlu olması temennisini yineleyen ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Şentop, "İstiklal davasının yılmaz müdafi olan milletimiz salim, devletimiz ilelebet payidar, yeniden büyük Türkiye davamız muzaffer ve Milli Mücadele ruhu hepimize rehber olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA