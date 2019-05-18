Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi.

İftardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Samsun'a gitmeden önce gençlerle Dolmabahçe Sarayı'nda bir iftar yapalım bir de sohbet yapalım istedik. İstanbul'da sadece Topkapı Sarayı değil bunun dışında bir çok sarayımızın restorasyonlarını yapıyoruz. Bunların hepsini gençliğe açma kararlılığındayız.

"Sanıyorum pazartesi günü YSK gerekçeli kararı açıklayacak"

("Seçimleri kazansaydınız yine itirazda bulunacak mıydınız?) Bugüne kadar biz cevabımızı verdik. İtirazlar olabilir, seçime girenlerin en doğal hakkıdır. İtiraz merci ilçe, il seçim kurullarıdır, YSK'dır. İtirazınızı yaparsınız, daha sonra nihai merci YSK'dır. Burada bir hırsızlık var. Şaibe çok çok büyük. İtirazlarımız delilleriyle yapıldı. YSK iptal kararı verdi. Sanıyorum pazartesi günü YSK gerekçeli kararı açıklayacak. Maltepe ve Büyükçekmece itirazımız reddedildi. Biz burada çete var demedik. Büyükşehire yapılan itirazla ilçelere yapılan itiraz aynı ağırlıkta değildir.

23 Haziran seçimleri inanıyorum daha da güzel olacak.

Yeni askerlik sistemi

Bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli konusunda çok ciddi birikimler, yurt dışında olanların bizim durumumuz ne olacak? gibi bir çok şeyler oluyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel oldu. Kabul edenler oldu, daha sonra bir düşüş söz konusu oldu. Son dönemde geldiğimiz noktada bu ücret bedeli ciddi manada düşürüldü ve talep arttı.

Temel eğitim 2 ay ardından 10 ay kıta var. Ne oluyor? 12 ay. İsterse terhis, isterse yedek subaylıktan subaylığa geçebiliyor. Yedek subaylıktan başlayan bir asker imtihanları başarıyla verirse generalliğe kadar gidebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedek subaylıktan başlayan bir asker imtihanları başarıyla verirse generalliğe kadar gidebilir. https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/1loGYYBW5h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

Hayvan hakları düzenlemesi

Hayvan hakları ile ilgili Meclisin çalışmaları bir çalışmaya kadar geldi. Devlet olarak bizim yasal düzenlemeyle beraber getireceğimiz uygulamalar olacak. Bu işin 2 boyutu var. Hayvanlara yapılan vahşice muamele, bir de kontrolsüz olarak hayvanların çocuklarımızın üzerlerine saldırıp bazı yerlerde parçaladıklarını görüyoruz. Bu yüzden yapılacak hazırlık hassasiyet gerektiriyor. Hayvanların sahiplerinin kontrolünü arttırması lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvan hakları ile ilgili Meclisin çalışmaları bir aşamaya kadar geldi. Devlet olarak bizim yasal düzenlemeyle beraber getireceğimiz uygulamalar olacak.https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/zXg7ZBXwe4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

"Derdimiz kimsenin dışlanmadığı bir ülkedir"

Bugün burada bir araya geldiysek bu bir işaret fişeğidir. Derdimiz bu ülkede inancından etnik yapısından bölgesel dinsel ne olursa olsun kimsenin dışlanmadığı bir ülke. Başı açık, örtülü, şöyle böyle giyiniyormuş. Bunlar bizi ilgilendirmez. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye mecburuz. Burada bu farklılıkları ortadan kaldırmamız lazım. Biz herhangi bir ayrıma gidemeyiz. 82 milyon benim vatandaşımdır, kardeşimdir. Hepsini sevmeye mecburum. Bizim bir anlayışımız daha var. Biz bu milletin efendisi değiliz, hizmetkarıyız. Özgürlükler noktasında biz geldikten sonra Güneydoğu'da Doğuda Kürtçe tabela göremezdiniz. Cezaevinde annesiyle Kürtçe konuşamazdı. Bütün bunlar bizim iktidarımız döneminde oldu. Terörle mücadeleye gelince orada hassasız o başka bir şey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derdimiz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'dir. Farklılıkları ortadan kaldırmamız lazım. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmeye mecburuz.https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/OzHJ15MLvc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

"İstanbul Havalimanı'na kadar hafif metro ulaşımını planladık"

Şehir büyüdü. Atatürk Havalimanımız şehrin artık içinde. Dünyanın değişik ülkelerindeki havalimanlarına baktığımız zaman onlarda da şehirin dışında. İngiltere'de ABD'de öyle. Burada belki 2-3 sene sonra diyeceksiniz ki bu ne bakışmış, ne ufukmuş bu gerçekten bunu tam yerine yapmışlar. Biz oraya raylı sistemleri getireceğiz. İnşallah o zaman raylı sistemle havalimanına kadar ulaşım imkanını sunacağız. Seçimlerin ardından da biz bu hafif metroyu havalimanına kadar planladık, oraya kadar gelecek. Seçim sonrası biz bu adımı atacağız. Havalimanı en büyük rahatlığı bu hafif metroyla alacak. Metronun maliyetleri bir hafifmetro gibi değildir. Maliyet analizlerini yapmak durumundayız. Hangisi daha seri, daha ucuz yapılır analizlerden sonra kararımızı vereceğiz. Binali Yıldırım bey bu işin tam manasıyla piridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı'na raylı sistemleri getireceğiz. Seçimlerin ardından hafif metroyu havalimanına kadar planladık, oraya kadar gelecek. Ulaşım daha da kolaylaşacak.https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/whfUpQxDIt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

"19 gün İstanbul'a belediye başkanlığı yaptın, akbilleri o zaman neden düşürmedin?"

Onlara sadece şu soruyu sorsanız yeter; 19 gün İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduk diye hava attınız. Peki bunun sözünü daha önce vermiştiniz. Bu havayı da attığınıza göre, o 19 gün içinde niye bunu yapmadınız? Bir şey yaptılar. Ne yaptıklarını söyleyeyim, hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar. Bu da FETÖ'nün uygulamalarıdır. Beyefendi zaten Samanyolu TV'de çalıştığı için oradan biliyor veri kontrollerini. Veri kontrollerini yapmak için talimatı verdikleri yerler var. 'Bize veri bilgilerini geçin.'. Bunu söylediler. Ama ben de diyorum ki 19 gündü. Hemen getirseydin meclise, suyu da çıkarsaydın, aynı şekilde otobüslerin olayı. Kaldı ki benim belediye başkanlığım döneminde biz o zamandan indirdik. Hatta 65 yaş üstüne biz belli saatlere kadar ücretsiz paso uygulaması yaptık. Dini bayramlarda otoyollar, köprüler ücretsizdir. Hala öyledir. Tereciye tere satılmaz. Bunlar bunu yapıyor. Şimdi diyorlar ki otobüsler bayramda ücretsiz. Bunlar zaten vardı.

İstanbul'da bir tarafta şu anda zaten 39 belediyenin 25 tanesi partimdedir, AK Parti'dedir. Bir diğer tarafta da meclisin kahir ekseriyeti bizim meclis üyelerimizden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu dayanışma, İstanbul'a olan hizmeti daha da hızlandıracaktır, daha da artıracaktır.

"Fizyoterapist ihtiyacımız var"

Fizyoterapist ihtiyacımız var. Yeteri derecede bizim fizyoterapist alma noktasında kadro tesisini kuracağız. Hasta sayısı da fazla ise bizim bol miktarda fizyoterapiste ihtiyacımız var. İnşallah bu arz talep dengesini kurarak bunun çalışmasını yapacağız.

Cumhurbaşkanlığı sistemi

Sistem değişikliği dediğimiz kolay bir olay değildir. 10 yılların getirdiği bir sistemi herkesin de talebi olmasına rağmen siz bunu değiştirmenin kararlılığında bir adım atıyorsunuz. Başkanlık sistemine geçmek konusunda hep vaatler olmuş ama başarılamamış. Biz de bir yere kadar geldik en sonunda bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve onunla birlikte o adımı attık. Sonunda adımla başkanlık sistemine geçtik. Türkiye'de beklentiler ne oldu, çoğaldı. Beklentilerin bir anda olması mümkün değil ancak şu anda birçok şey oluyor. Yolu yürürken de hataları düzeltme yoluna gidiyorsunuz. Cumhurbaşkanı veya başkan kanun yapar mı? Bunu ana muhalefetin başındaki zat dahi bilmiyor. Benim kanun yapma yetkim yok. O çıkıp diyor ki Cumhurbaşkanı kanun yapıyor. Benim sadece Cumhurbaşkanı Kararnamesi yapma hakkım var. Hakkında kanun çıkarılmışsa o konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaramazsınız. Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey yoluna girecek, inşallah düzene girecek, Cumhur İttifakı olarak ittifakımız güçlendikçe bu adımları çok daha iyi atacağız.

"Enflasyon yavaş yavaş inişe geçmiş vaziyette"

Her şeyden önce son dönemde son seçim öncesinde batı ülkemize kur, faiz, enflasyon üzerinden çok ciddi baskılar uygulamaya kalktı. Bununla bizi köşeye sıkıştırmaya yeltendiler. Enflasyon ve faizde bir tırmanış söz konusu oldu. Faiz konusunda hasssasiyetlerimiz var, faizde iyi değiliz. Ama enflasyon yavaş yavaş inişe geçmiş vaziyette. Kur şu anda sendeliyor. Beklentilerini bulamayacaklar inşallah. Şu seçimi hayırlısıyla atlattıktan sonra bunların bütün oyunları bozulacak. Biz şu anda bir belediye seçimine gidiyoruz ama Batı bunu sanki bu ülkede bir başkanlık seçimi var Erdoğan gidecek bir başkası gelecek diye nitelendiriyor. Böyle bir şey yok ki. AK Parti, Erdoğan, kabine yine yerinde.

"Sürekli değişen değil, oturmuş yerli ve milli bir eğitim öğretim sistemi getireceğiz"

Kendimize has bir eğitim öğretim sistemi. Sürekli değişen değil, oturmuş yerli ve milli bir eğitim öğretim sistemi ile ve ders adetlerine boğulan bir sistem değil, az dersle çok şey veren bir sistemi getireceğiz.

"Bunlar YSK üyelerine çete diyor"

Bunlar YSK üyelerine çete diyor. Maalesef YSK'nın mensuplarının bunlara karşı bir dava açması lazım. Dava açtılar mı bilmiyorum ama bir yargı mensubuna sen hakaret edemezsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar YSK üyelerine çete diyor. Malesef YSK'nın üyeleri bunlara dava açmadı açarlar mı bilmiyorum. Bir yargı mensubuna sen bu şekilde hakaret edemezsin.https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/tMbf5I4Y1S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

"Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seri şekilde ele alınacak"

Gaziosmanpaşa ile ilgili olarak üzerinde çalıştık. Seri şekilde oradaki kentsel dönüşüm ele alınacak. Oradaki vatandaşlarımız da bize yardımcı olursa o zaman hızla o işi bitiririz.

"Sanatçı sanatıyla konuşmalı"

Sanatçı sanatıyla aslında konuşmalı. Sanatçı muhabbeti sevgiyi kalkarda karşı siyasi anlayışa tavır koyarak genelleştirirse bu ülkede birliğe beraberliğe katkıda bulunmaz. Yıllar yılı sinema tiyatro vs. bu alanlarda sıkıntıları olan bu sanat dünyasının bu sıkıntılarını bizim iktidarımız döneminde düzeltildi. Haliç kongre merkezide bir tanesi çıkıyor bu sloganı atıyor. Haliç Kongre Merkezi'ni yapan benim. Maalesef bu slogan atılmaya başlandığında bile bizim slogan adayımız dönüyor onları alkışlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla siyaset yapmalı. Sanatçıların tavırlarına ciddi manada üzüldüm.https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/cJWtCMvSu1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

"S-400 konusunda geri adım atmak söz konusu değil"

Biz S-400'le ilgili konuyu bitirdik, geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Temmuz itibarıyla S-400'lerin bize teslimiydi anlaşmamız. Bunu belki de öne çekecekler. S-400 bir savunma sistemidir bir taarruz sistemi değildir. Güçlü bir menzili var. Bu noktada ödeme planları itibarıyla çok uygun şartlarda Rusya bize bunu verdi. S-500'de de yine ortak bir üretim söz konusu olacak. Biz bunu yaparken ABD diyor ki sizin alacağınız F-35 uçaklarına uyumlu değil diyor. Öyle bir şey yok. Biz bunun teknik çalışmalarını yaptık.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil o iş bitti. Anlaşmamız S-400'lerin temmuz itibariyle teslimi, belki öne bile çekilebilir.https://t.co/NapUFlbglm pic.twitter.com/FTqoHJVNPP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

"Er ya da geç F-35'leri ve aparatlarını teslim alacağız, S-400'ler de ülkemize girecek"

Obama döneminde Patriotları istedik ama kongre müsaade etmedi. Trump'a sen kongreden çıkart biz Patriot da alalım dedik. Aynı şartlarda bunlar da bize hala Patriot veremediler. 5 tane F-35'i bizim pilotlarımıza teslim ettiler fakat orada da bizim simülatörlerimiz var onları henüz teslim etmediler. Bizim buradan oraya 7 milyar dolarlık parça üretimimiz var. Bize biraz naz yapıyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim. Er ya da geç F-35'leri ve aparatlarını teslim alacağız. S-400'ler de ülkemize girecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 tane F-35'i bize teslim ettiler şu an uçaklar Amerika'da. Bize naz yapıyorlar ama er ya da geç F-35'leri ve aparatlarını teslim alacağız.https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/HYRtKbDjFX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

4 bin ASDEP alımı

ASDEP çalışanı bu sene bin daha alınacak. Devam eden yıllarda 4 bin yakalanmaya çalışılacak.

"Suriye'de gerekli dersleri veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz"

Biz İHA, SİHA istedik bize vermediler. Bu bizi kendi İHA'mızı üretir noktaya getirdi. Biz şu anda SİHA'nın balinasını üretiyoruz. Bu balinanın her iki tarafına 1,5 ton ağırlığında bombalar yerleştiriliyor kalkıyor insansız şekilde görevini yapıyor. Suriye'de gerekli dersleri veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Eğer gücünüz olursa karşı taraf da ne olur? Caydırıcılık çok önemli. Caydırıcılığı yapmamız lazım. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz.

Sıfır atık

Devletin tüm kurumları sıfır atıkla ilgili bu işin üzerine gidiliyor. Organik gübre ile tarımda çok ciddi bir açığı kapatabiliriz.

"BM güvenlik konseyinde her şey 5 üyenin içindeki bir üyenin bir dudağı arasında"

ABD'nin Çin ile bir sürtüşmeye girmiş olması Çin'in de karşı bir hücuma girmesine neden oldu. Aynı şekilde Rusya ile de bir duruma geldi. Rusya ile Çin aynı blokta hareket ediyor diyebilirim. BM Güvenlik konseyinde bu iki ülke aynı blokta yer alıyor. Bir yerde denge unsuru olmasını da sağlıyor. BM güvenlik konseyinde her şey 5 üyenin içindeki bir üyenin bir dudağı arasında. Onun için dünya 5'ten büyük diyorum. Bunu bizim dünyaya kabul ettirmemiz lazım. Onun için uluslararası ilişkiler konusunda bu çok çok önemli. İddiamızın arkasında dursak, tam manasıyla hep birlikte savunsak dünya bu kadar zulme rıza göstermez.

Suriyeli göçmenlerin durumu

Hayvan haklarını konuşurken insan haklarını niye konuşmuyoruz. Dünyada insan hakları evrensel beyannamesi var. Bu beyannameye dünyadaki kaç ülke sahip çıkıyor. Bizi gördükleri zaman sizi tebrik etmek lazım diyorlar. Tamam da bize verdiğiniz sözler var onları verin. Biz şu ana kadar 36 milyar dolar harcadık. Bu AB, bu Batı dürüst değil. Biz darda kalanın, fakir fukaranın yanında olacağız. Kapımızı kapamayacağız. Bizim medeniyetimizde 2 kavram çok önemlidir. Bunun bir tanesi ensardır, bir tanesi muhacirdir. Biz böyle bir kültürden, böyle bir medeniyetten geliyoruz. Türk milletinin, islam ümmetinin tarihinde bu var. Bunun neticesi de inanıyorum iyi olacak.

"Sağlık turizmde faaliyetimiz her geçen gün artıyor"

Beyin göçü noktasında göç minimize olmuştur. Gerek üniversitelerimizde, gerek sağlıkta bunları almaya başladık. Avrupa'dan bizim hastanelerimize gelen hastalarımız var. Gerek hastanelerimizin kalitesi, gerek doktorlarımızın nitelikleri sebebiyle burada bir kalite var ve dolayısıyla hastalar da buraya geliyor. Sağlık turizmde faaliyetimiz her geçen gün artıyor.

"Ortak üretim için 100 mühendisimizi Rusya'ya gönderdik"

Biz yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. Bununla beyin göçünü karıştırmamak lazım. Biz diğer ülkelerle entegre oluyoruz. Biz S-400'de ortak üretim için 100 mühendisimizi Rusya'ya gönderdik. Nükleer enerjiyle ilgili Rusya'ya yine mühendis gönderdik. Bu alanlardaki ortak çalışma zemini gelişmekte ve genişliyor.

"Kanal İstanbul'u dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz"

Bizim şu anda boğazla ilgili olarak 3 katlı bir projemiz var. Bu proje denizin altından geçecek. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İhalesini yapıp bunu uygulamaya sokacağız. Kanal İstanbul'a gelince aynı kararlılıkla devam ediyor. Bazı ülkelerin ve firmaların buna talepleri var. Bu taleplerle birlikte onu da devreye sokacağız. Kanal İstanbul'u dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz. Karadeniz ile Marmara'yı ayıracağı için her iki tarafında da muhteşem şehirler oluşturacağız. Proje ihtişamı ile dünyada bir farklılık ortaya koyacak. Bu farklılıkla beraber kanal İstanbul kendinden bahsettirecek.

"Marmaray ile 341 milyon 432 bin yolcu taşındı"

CHP Marmaray'a çok karşı çıktı. Onun karşı çıkışları sebebiyle Marmaray geç yetişti. Ama 29 Ekim 2013 tarihinden bugüne kadar 341 milyon 432 bin yolcu taşındı. Görülen işi ortaya koyması bakımından çok önemsiyorum. Osman Gazi Köprüsü 2016 yılının Temmuz ayında trafiğe açıldı, 22 milyona yakın araç bu köprüden geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 41 milyon araç geçmiş bulunuyor. Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar 40 milyon araç geçiş yaptı.

Atatürk Havalimanı Millet Parkı haline geliyor. Mevcut binaları fuara dönüştürmek istiyoruz.

"Bu milletin ekmeğini yiyen burjuvazi takımı yerli ve milli olamadı"

Bu milletin ekmeğini yiyen burjuvazi takımı yerli ve milli olamadı. Ne yazıkki ihanet etmeye devam ediyor. Bu milletin değerlerine saygısızlık yapana eyvallah edemem. Kalkıpta Hans'ın George'un ağzı ile konuşanlara haddini bildirmek gerekir. Fabrikana 25-50 kişi daha fazla alsan ölür müsün, biter misin? Onlar öyle yapmazsa da biz yapanı bulacağız. Biz 2,5 milyon istihdamda artış hedefledik. Hepsinden sözler aldık, bakıyorsun bir tane çıkıyor diyor ki sen iktidarın yardımcısımısın, sen orada bir bakan mısın? diye laflar ediyor. Bu gemi hepimizin değil mi, batarsak beraber batmayacak mıyız? Krediye sıkıştığın zaman kapımızı çalışıyorsun, işçiye destek olmak durumunda neden birlikte çalışmıyorsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burjuvazi sınıfı milli olamadı. Bu milletin ekmeğini yediler ama ne yazık ki bazıları ihanet etmeye devam ediyorlar. Sen bu kadar zenginsin ne olur fabrikana 50 kişi daha fazla alsan ölür müsün?https://t.co/NapUFlsRcU pic.twitter.com/5XG1VWtmmb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2019

Kaynak: TRT Haber