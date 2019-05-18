Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) twitter hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına yer verildi.
Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum.— MHP (@MHP_Bilgi) 18 Mayıs 2019
Devlet BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı pic.twitter.com/KBYE1XoEwT
Bahçeli mesajında, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin konutunun önünde geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları da kullanıldı.
Kaynak: AA