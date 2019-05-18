Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DdSYuc6BwZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber