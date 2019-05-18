Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristlerce saldırı ve taciz atışları yapıldığı belirtildi.
YPG/PKK’lı teröristlere, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Mayıs 2019
Kaynak: TRT Haber