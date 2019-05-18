Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un "Teyzem ser veriyor, sır vermiyor" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı kadına "Kime vereceksin oyunu?" diye sorduğu duyuluyor.

Teyzem ser veriyor, sır vermiyor pic.twitter.com/kk6uwO7OFZ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 18 Mayıs 2019

Yaşlı kadının "Allah bilir" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "hayda" diyerek gülümsüyor.

"Yavrum benim" diyerek Cumhurbaşkanının ellerini öpen yaşlı kadın, samimiyetini ve içtenliğini bu sözlerle ortaya koyuyor.

Görüntülerin devamında Erdoğan, "Şimdiye kadar benim oylarım geliyor, mesaj da geliyor. Nereden geliyor..." diyen yaşlı kadının elini öpüyor.

Kaynak: TRT Haber