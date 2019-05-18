Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.
1944'ün 17-18 Mayıs gecesinde yaklaşık 250 bin Kırım Tatarı'nın ana vatanından koparıldığını hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:
"75 yıl önce insanlık onuruna aykırı şartlarda gerçekleştirilen sürgün sırasında maalesef onbinlerce Kırım Tatarı hayatını kaybetti. Birçoğu ise maruz kaldıkları ağır sürgün şartlarında, vatan hasretiyle ana yurtlarından uzakta yaşamını yitirdi."
Aksoy, 21 Mayıs'ın ise tarihe "Çerkes Sürgünü" adıyla geçtiğini vurgulayarak, "Soydaş Kırım Tatarları ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA