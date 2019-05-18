CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdogÌ†an, “19 MayÄ±s AtatuÌˆrk’uÌˆ Anma, GencÌ§lik ve Spor BayramÄ±” muÌˆnasebetiyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n mesajÄ± ÅŸÃ¶yle:

YasÌ§asÄ±n oÌˆzguÌˆr, bagÌ†Ä±msÄ±z ve guÌˆcÌ§luÌˆ TuÌˆrkiye. OÌˆzguÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆmuÌˆzuÌˆn, bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±mÄ±zÄ±n, egemenligÌ†imizin ve Cumhuriyetimizin teminatÄ± aziz TuÌˆrk gencÌ§ligÌ†i... 19 MayÄ±s, 100 yÄ±l oÌˆnce Mustafa Kemal AtatuÌˆrk’uÌˆn Samsun’a cÌ§Ä±karak milli muÌˆcadelemizi fiili olarak basÌ§lattÄ±gÌ†Ä± guÌˆnduÌˆr. 19 MayÄ±s, isÌ§gal kuvvetlerini topraklarÄ±mÄ±zdan soÌˆkuÌˆp atmak icÌ§in milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, guÌˆcÌ§luÌˆ bir inancÄ±n uyanÄ±sÌ§ guÌˆnuÌˆduÌˆr. 19 MayÄ±s, bu milletin yeniden dirilisÌ§idir. 19 MayÄ±s, oÌˆzguÌˆrluÌˆgÌ†e ve bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†a dogÌ†ru atÄ±lan ilk adÄ±mdÄ±r.

"Åžer odaklarÄ±na karsÌ§Ä± bu uÌˆlkeyi siz koruyacaksÄ±nÄ±z"

Sevgili gencÌ§ler. DuÌˆn oldugÌ†u gibi buguÌˆn de oÌˆzguÌˆrluÌˆk ve bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±gÌ†Ä±mÄ±za kast eden ihanet ve sÌ§er odaklarÄ±na karsÌ§Ä± bu uÌˆlkeyi siz koruyacaksÄ±nÄ±z. CÌ§uÌˆnkuÌˆ Mustafa Kemal AtatuÌˆrk bu uÌˆlkeyi ve bu uÌˆlkenin gelecegÌ†ini sizlere emanet etti.

"UÌˆlkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz tasÌ§Ä±yacak"

Her sÌ§eyin hÄ±zla degÌ†isÌ§tigÌ†i bir cÌ§agÌ†da yasÌ§Ä±yoruz. Bu hÄ±zlÄ± degÌ†isÌ§im icÌ§inde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanÄ±nÄ±za, sizin arzu ve hayallerinize bu uÌˆlkenin ihtiyacÄ± var. Hepimizin size ihtiyacÄ± var. UÌˆlkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin bulusÌ§larÄ±nÄ±z, sizin duÌˆsÌ§uÌˆnceleriniz, sizin azim ve kararlÄ±lÄ±gÌ†Ä±nÄ±z tasÌ§Ä±yacak. OmuzlarÄ±nÄ±zdaki bu yuÌˆkuÌˆn agÌ†Ä±rlÄ±gÌ†Ä±nÄ± ve sorumlulugÌ†unu asla unutmayÄ±n.

"El ele goÌˆnuÌˆl goÌˆnuÌˆle vererek uÌˆlkemizi daha ileri tasÌ§Ä±yalÄ±m"

Sevgili gencÌ§ler. Biz size inanÄ±yoruz. Sizin istek ve beklentilerinizi, sizin hayallerinizi gercÌ§eklesÌ§tirmek icÌ§in mensubu olmaktan ve yasÌ§amaktan gurur duyacagÌ†Ä±nÄ±z bir gelecek insÌ§a etmek icÌ§in, duÌˆn oldugÌ†u gibi buguÌˆn de sizi dinlemeye hazÄ±rÄ±z. Haydi, el ele goÌˆnuÌˆl goÌˆnuÌˆle vererek uÌˆlkemizi daha ileri tasÌ§Ä±yalÄ±m.

SemalarÄ±nda ezanlarÄ±n cÌ§Ä±nladÄ±gÌ†Ä±, ufuklarÄ±nda al bayragÌ†Ä±n dalgalandÄ±gÌ†Ä± oÌˆzguÌˆr, bagÌ†Ä±msÄ±z ve guÌˆcÌ§luÌˆ bir uÌˆlke olarak Milli MuÌˆcadelemizin 100. yÄ±lÄ±nda yuÌˆz akÄ±mÄ±zla hep birlikte gelecegÌ†e kosÌ§alÄ±m.

Bu vesileyle AtatuÌˆrk ve silah arkadasÌ§larÄ±nÄ± bir kez daha saygÄ±yla anÄ±yor, basÌ§ta siz gencÌ§lerimiz olmak uÌˆzere aziz milletimizin 19 MayÄ±s AtatuÌˆrk’uÌˆ Anma, GencÌ§lik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyorum.

Kaynak: TRT Haber