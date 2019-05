Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Küba'da temaslarına başladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen törende Leal'e ödülünü verdi.

Çavuşoğlu, ödül takdimini Twitter hesabından, "Atatürk büstünü Havana'nın en güzel köşesine taşıyan şehir tarihçisi Eusebio Leal'e Bakanlığımın Üstün Hizmet Ödülü'nü vermek büyük mutluluk!" ifadesiyle paylaştı.

Great pleasure to present Distinguished Service Award to Eusebio Leal,city historian who relocated Atatürk’s bust to Havana’s best spot. pic.twitter.com/g7xc1t2dSJ