Jandarma Genel Komutanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip, komutanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.

Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/vUyVMEyxvV — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 18 Mayıs 2019

"Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan klipte, Atatürk'ün arşiv fotoğrafları yer alıyor.

Klipte ayrıca, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin, "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir" sözlerine yer veriliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA