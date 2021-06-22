Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı.

İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.

Denizin oksijen seviyesi artırılacak

Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtarmak için gerçekleştirilecek yeni çalışma için bugün düğmeye basıldı. İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazlar denize bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkiinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.