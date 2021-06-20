Marmara Denizi’nde etkisi artarak devam eden müsilaj denizin altını tamamen beyaza bürüdü. Müsilajın öldürdüğü deniz canlıları ise dalgıç kamerası tarafından görüntülendi.

Müsilajın, deniz altındaki bu tahribatını gözler önüne sermek isteyen dalgıç Levent Şişman, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Sahili’nde dalış yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Deniz canlıları müsilajla kaplandı

Su altında bir süre gezinen Şişman, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Şişman’ın denizin altında kamerası ile kaydettiği görüntülerde müsilajın denizin altını adeta bir kar gibi beyaza bürüdüğü görülüyor.

Görüntülerin devamında ise, salya ile kaplanan deniz canlılarının ölü olarak bulunması ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Dalgıç Şişman, müsilaj ile birlikte bölgede yengeç ölümlerinin artarak devam ettiğini endişeyle dile getirdi.