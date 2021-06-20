Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 21:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da sele kapılan araç böyle sürüklendi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Efeler ilçesinde bir aracın sele kapıldığı anlar kameraya yansıdı.
Kentte öğleden sonra etkisini gösteren sağanağın ardından oluşan su birikintileri, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Efeler ilçesinde Musluca, Aşağı Kayacık ve Orta Kayacık, Köşk'te Başçayır, Sultanhisar'da Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli'de ise Ketenova, Ovacık, Kuşcular ve Bağcıllı mahallelerinde bazı evleri su bastı, taşkınlar yaşandı.
Araç sele kapıldı
Efeler ilçesinde park halindeki aracın, sağanak sonrası sele kapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden akan balçığa saptanan bir otomobil sürüklendi. Otomobildekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu.
AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını ve taşkınlara müdahale etti.
Etiketler: Sağanak
Son Haberler
- 00:01
- 23:39
- 22:10
- 22:10
- 21:50
Sıradaki Haber
Kargo aracında 10 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz