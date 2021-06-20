Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargo aracında 10 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta 2 bal helkesine gizlenmiş 10 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bal helkesinden eroin çıktı
Batı illerine uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine dün bir kargo firmasına ait araçta narkotik köpeği Ayzek ile arama yapan ekipler, 2 bal helkesine gizlenmiş 10 kilo 900 gram eroin ele geçirdi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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