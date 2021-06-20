Yaz geldi, güneş yüzünü göstermedi.

Önceki hafta etkili olan sağanak yeni haftada da devam edecek.

"Pazartesi kuvvetli bir yağış alanımız var"

Hava Tahmin Uzamanı Emra Erentuğ, "Pazartesi de yine kuvvetli bir yağış alanımız var. Yağış alan yerler Akdeniz bölgesi, İç Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz" dedi.

Hafta ortasına doğru yağış alanlarının daha dar bir alanda etkili olacağını söyleyen Erentuğ, "Çarşamba, perşembe gününe geldiğimizde yağış alanı biraz daha daralıyor. Trakya'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de, perşembe günü de yine Trakya, tüm Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda etkili olacak" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da hava durumu

İstanbul haftaya 26 derecelik sıcaklık değerleriyle başlayacak. Megakentte hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları 2 derece daha artacak.

Başkent ise haftaya yağışlı başlayacak. Termometreler hafta sonuna kadar 27 dereceye kadar ulaşacak.

İzmir'de yaz yüzünü gösterecek

İzmir'de sıcaklık artacak. Hava sıcaklığı cuma günü 36 dereceyi bulacak.

