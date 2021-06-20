Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 ay kadar önce olta iğnesi ve misina yutarak yaralanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağası, Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi.

Merkezde tedavisi tamamlanan ve ‘Talay’ ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası, uydu takip cihazı takılarak 3 gün önce doğal yaşam alanına salındı.

Marmaris'in Aksaz mevkisine ulaştı

Kaplumbağanın ilk gün 10 kilometre mesafe alarak Ekincik Koyu'na ulaştığı tespit edildi. Talay’ın 3 gün sonunda ise 20 kilometre daha yol katederek Marmaris'in Aksaz mevkiine ulaştığı tespit edildi.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, tedavisinin ardından TUI Care Foundation desteğiyle uydu izleme cihazı takılan Talay'ın, ülkede izlenecek ilk genç yeşil deniz kaplumbağası olması nedeniyle heyecan uyandırdığı da ifade edildi.