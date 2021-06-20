Elazığ'ın merkeze bağlı Güntaşı köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

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100 dönüm ekili alan yandı

Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Hasat döneminde ekinleri yanan tarla sahipleri üzüntü yaşadı.