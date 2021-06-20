Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın merkeze bağlı Mollakendi beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Elazığ'ın merkeze bağlı Güntaşı köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
100 dönüm ekili alan yandı
Ekiplerin 2,5 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Hasat döneminde ekinleri yanan tarla sahipleri üzüntü yaşadı.
Etiketler: Tarım Üretimi Yangın
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