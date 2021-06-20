Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de saman deposunda yangın
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saman deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bir tarım şirketine ait Çamlı Mahallesi'ndeki saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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