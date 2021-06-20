Bir tarım şirketine ait Çamlı Mahallesi'ndeki saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının depo içinde etkili olması nedeniyle etrafa sıçrama riskinin bulunmadığı öğrenildi.