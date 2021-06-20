2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya geldiler. Zorlu 3 ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar.

Derman ve Yiğit bebeklerin en büyük destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan oldu.

{ilgili-haber- 491587}

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin onları bir hastane ziyareti esnasında tesadüfen görmesi, bebeklerin hayatında dönüm noktası oldu.

Bu karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Aile tedavi için İngiltere'ye gönderildi. Siyam ikizleri İngiltere'de Ocak ayında başarılı bir ayrılma operasyonu geçirdi.

Tedavileri 1 yıldır Ankara’da devam ediyor

Sağlığına kavuşan iki kardeş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara'ya getirildi. Tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde devam etti.

Bir yılın ardından yapışık ikizlerden biri yürümeye diğeri ise destekle ayakta durmaya başladı.

Derman ve Yiğit bebeklerin tedavileri bir süre daha devam edecek.

