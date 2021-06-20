Cengiz Koçak, serbest atlayış ve yarasa adam uçuşunda dünyanın sayılı sporcuları arasında.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'a kurulan teleferik hattının genel müdürlüğünü de yapan Koçak, iş yerinden evine serbest atlayışla dönüyor.

"Yere inmem 5 dakika sürüyor"

Babadağ Teleferik Tesisi Genel Müdürü Cengiz Koçak, "Yukarı gelmem 20- 25 dakika sürüyor. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile uçup vinsuitle atlayıp sonra yere inmem maksimum 5 dakika sürüyor" dedi.

Cengiz Koçak, Babadağ'ın zirvesindeki iş yerine her sabah teleferikle çıkıyor.

Görevli personeli teleferikle evlerine uğurlayan Koçak, yarasa adam kıyafetini kuşanıp zirveden aşağı süzülüyor.

Cengiz Koçak, atlayışlar sırasında çekilen görüntüleri de Fethiye ve Ölüdeniz'in tanıtımı için kullanıyor.