Hakan Kabasakal, 30 yılı aşkın süredir profesyonel dalgıçlık yapan bir deniz biyoloğu.

Derin sularda tesadüfen bulduğu asırlık şişe, O'na sıra dışı bir koleksiyona başlaması için fikir verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Tüketim tarihine ışık tutuyor

Dalgıç Hakan Kabasakal, denizin dibinde bulduğu Osmanlı Dönemi'ne ait gazoz şişesiyle koleksiyoner olduğunu anlattı:

"Yukarı çıktık üzerinde "Hasan Bey" gazozu yazıyor. İstanbul'un Osmanlı Dönemi'nden. 1800'lerin sonu 1900'lerin başında çıkarılmış eski gazozlarından bir tanesi. İlgimi çekti. Zaman geçtikçe dipten markaları çıkarmaya başladım. 200'e yakın marka 1000'e yakın şişe. Kimisini satmak zorunda kaldım. "

Hakan Kabasakal, Boğaz’ın derinliklerinden çıkardığı, tarihi Osmanlı Dönemi’ne uzanan yüzlerce şişe ile İstanbul’un tüketim tarihine ışık tutuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Deniz temizliğine de katkı sağlıyor

Hepsi bununla da sınırlı değil.

Kabasakal, mavi sulardan çıkardığı kurşunlarla da denizin ağır metallerden temizlenmesine katkıda bulunuyor.

"Benim günlük rekorum 100 kilo. 10 yılda çıkardığım toplam miktarsa 50 ton civarında. Bu devede kulak. Daha çok kurşun var dipte. Ciddi deniz temizliği dalgıç marifetiyle yapılması gerek."