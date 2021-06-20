Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüntülendi.

Görüntülerde, önce sevimli bir su samuru yiyecek bulabilmek için tekneye çıkıyor. Ardından 2 tane daha beliriyor.

İçlerinden birinin bulduğu yiyecek için kısa süre birbirleriyle mücadele eden su samurları, sonra da tekneden ayrılıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarını zarar vermek yasak.