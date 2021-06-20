Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
İstanbul'da su samurları görüntülendi
İstanbul'da nesli tükenme tehlikesi yaşayan 3 su samuru görüntülendi. Küçükçekmece Gölü'nde yüzen sevimli samurlar yiyecek bulabilmek için bir tekneye çıktı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüntülendi.
Görüntülerde, önce sevimli bir su samuru yiyecek bulabilmek için tekneye çıkıyor. Ardından 2 tane daha beliriyor.
İçlerinden birinin bulduğu yiyecek için kısa süre birbirleriyle mücadele eden su samurları, sonra da tekneden ayrılıyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarını zarar vermek yasak.
Etiketler: İstanbul
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