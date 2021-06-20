Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çakılkaya köyünde Mehmet Meyrilli yönetimindeki otomobil, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Araçta bulunan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Eren M., Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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