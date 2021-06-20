İstanbul Fatih'te yaşayan Mizan Safa Doğan, eşi ve çocukları adeta bir kabusun içinde yaşıyor.

15 Nisan'da İSKİ ekiplerinin yaptığı kanal çalışması sonrasında, bir apartmanın bitişiğindeki kaldırımın altında bulunan elektrik kabloları, şiddetli şekilde patladı.

Patlamanın etkisiyle kaldırıma bitişik bulunan yarı bodrum dairenin salon duvarı kısmen yıkılırken, kalorifer petekleri yerinden fırladı.

Dairede kiracı olarak yaşayan Doğan çifti, 4 yaşındaki oğulları ve 6 aylık kızlarıyla ölümden döndü.

2 kez evleri su altında kaldı

Ailenin şikayeti üzerine gelen İSKİ ekipleri, patlamanın olduğu bölgeyi onardı.

Öğretmen çiftin iddiasına göre ise, yapılan çalışma yetersiz kaldı. Doğan ailesi, temizlik ve onarım çalışmalarından yaklaşık 2 hafta sonra evlerine döndü.

Fakat ailenin çilesi bununla da bitmedi. 15 Haziran'da şiddetli yağış nedeniyle patlamanın olduğu noktadan evi su bastı.

Zor durumda kalan öğretmen aile, tekrar İSKİ ve İBB Beyaz Masa'ya ulaşarak, şikayet formu oluşturdu.

Görevliler yeniden çalışma başlattı. Çalışma yapılan alanda, 18 Haziran günü yağan yağmur nedeniyle ikinci kez su baskını yaşandı.

31 yaşındaki öğretmen Mizan Safa Doğan ve eşi, bir yandan eşyalarını kurtarıp, evdeki suyu tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan çocuklarını sakinleştirmeye çabaladı.

Çift yeni ev arıyor

Doğan ailesi, su basan evden eşyalarını kurtarmaya ve evi boşaltmaya çalışırken, dün İSKİ ekipleri, yeniden detaylı bir çalışma yaptı. Doğan ailesi maddi-manevi mağdur olduklarını, yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu savundu.

Doğan çifti, yeni bir ev bulmaya çalışıyor.