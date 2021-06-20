Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar makinesi bulunduran 164 iş yerine para cezası
İstanbul'da, kumar makineleri bulunduran ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynattığı belirlenen 164 iş yerine idari para cezası uygulandı. Oyun oynarken suçüstü yakalanan 417 kişiye de para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, kentte bulundurulması yasak olan kumar makineleri bulunduran ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, yılbaşından bu yana 164 iş yerinde kumar makinesi bulunduran 188 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.
317 kişiye 3 milyon liraya yakın para cezası uygulandı
Oyun oynarken suçüstü yakalanan 471 kişiye de Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 2 milyon 915 bin 117 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde 4 rulet makinesi, 156 kumar makinesi, 441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah ve kumar parası olan 15 bin 290 liraya el konuldu.
Etiketler: Kumar
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