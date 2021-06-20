Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 34 yıl önce Pınarcık'ta büyük bir katliamın yapıldığını hatırlattı.

"Hakikaten çok büyük bir acı"

Terör örgütünün kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşları katlettiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok büyük bir acı. Terör örgütünün amacı, memlekete fesadı koymak, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Çok şükür 35, 40 yıldan beri bu beraberliğimizin geçtikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, Kur'an'ımız okunuyorsa, ezanlarımız eğer beş vakit minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu memlekete birlik ve beraberliği çok güzel sağlamışız. İnşallah bundan sonra yapacağımız şey Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirecek bu ülkeyi daha müreffeh bir ülke haline getirmektir."

"Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum"

Demirtaş, Batı'nın terör örgütü PKK'nın saldırıları karşısında sessiz kaldığına dikkati çekerek, "Kulakları duymayan, gözleri görmeyen bir Batı ile karşı karşıyayız. Ancak bizim içimizde birlik ve beraberlik olduğu müddetçe tüm dünya üzerimize gelse de bu ülkede bu toprakları hür ve bağımsız kullanacağımızı, burada yaşayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Çok büyük bir acı yaşanmış. Bizler bugün 34 yıl önceki bu acıyı aynı şekilde yaşıyoruz. Biz hep yanınızda olacağız" sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekiler şehitlikteki mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İlçe Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehitleri Dernek Başkanı Hatice Kandemir, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Demirtaş, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.