Metris Esenler Bağlantı yolu Hal kavşağında aynı istikamette seyreden A.S. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil ile F.T. isimli sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.T, otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından F.T’nin cenazesi morga kaldırıldı.