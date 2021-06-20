Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bayrampaşa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Metris Esenler Bağlantı yolu Hal kavşağında aynı istikamette seyreden A.S. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil ile F.T. isimli sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.T, otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralandı.
Motosiklet sürücüsü öldü
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından F.T’nin cenazesi morga kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz