Gümüşhane’nin çatısı olarak da bilinen 58 bin 590 dekarlık alan sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkı, bünyesinde barındırdığı 20’nin üzerindeki buzul gölü, endemik bitki ve canlıları, yabani hayvan çeşitliliği, zengin flora ve faunası ve eşsiz manzarası ile Türkiye’nin dört bir yanından misafirin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa zirvesi ve çok sayıda zirveyi bünyesinde barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı, alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru açan birçok çiçeğin hem görüntüsü hem de kokusuyla bölgeye gidenlere huzur veriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Doğaseverlerin uğrak noktası

Zaman zaman zorlu patikaları aşan ziyaretçiler 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük göl, 2 bin 980 metre rakımdaki Ahtabur gölü ve 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı gölde molalar vererek dinleniyor.

Tabiat parkı onlarca şelale ve üç büyük buzul gölünün yanı sıra irili ufaklı çok sayıda göl ile birlikte eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilere doğa fotoğrafçılığı yapma imkanı da sunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Gümüşhane’nin gezilecek, görülecek çok güzel yerleri var”

Eskişehir’den memleketi Gümüşhane’ye izne gelen Osman Nebioğlu, Artabel Gölleri Tabiat Parkı’na daha önce de geldiğini şimdi ise eşi ve çocuğunu getirdiğini söyledi:

“Gümüşhane’nin gezilecek, görülecek çok güzel yerleri var. Artabel, Karaca Mağarası, Örümcek Ormanları, Taşköprü yaylası, Çakırgöl, Tomara Şelalesi, Limni Gölleri gibi... Türkiye’nin her tarafı güzel ama Gümüşhane başka güzel. Özellikle Gümüşhane’ye gelen herkesin bu güzel yerleri görmelerini tavsiye ediyorum. Artabel Gölleri’ne ben daha önce 2 kez gelmiştim. Bu kez eşim ve çocuğumla geldim.”

Nuray Nebioğlu ise Gümüşhaneli olmasına rağmen buraları hiç görmediğini, bu yıl gelip görünce çok mutlu olduğunu ifade etti.

Oğlu Oğuzhan Nebioğlu da 26 yıldır gidip geldiği memleketi Gümüşhane’de ilk kez Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na geldiğini söyleyerek, “Yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar çıktık. Burası havasıyla suyuyla muhteşem bir yer” dedi.