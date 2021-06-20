Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir, 26 yaşındaydı. 4 yıl önce Diyarbakır'da teröristlere düzenlenen operasyon sırasında şehit oldu.

İmam babası İbrahim Taşdemir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İzmir'de toprağa verildi.

Şehidin babası Taşdemir, oğluna hasretini dizelere döktü, şiirler yazdı. "Şehit Ahmet Alp'in Destanı" adını verdiği şiir bestelendi.

"Evladının tabutunu taşıyan bir babayım"

Oğluna özlem duyduğu anlarda şiir yazdığını söyleyen Taşdemir, "Bugün Babalar Günü. Ben de 4 evladın babasıyım. Bir şehit, iki hafız, dört evladın babasıyım ve düşünün evladının tabutunu taşıyan bir babayım" dedi.

"Vuslat mahşerde"

Oğlunun kutlu bir mertebeye yükseldiğini söyleyen Taşdemir, "Böyle kutlu bir mertebe bize söyletiyor. Bu konuda benim duygularımı oğlum için satırlara döktüğüm şiir anlatır diyerek, "Ahmet'im şehadetin şeref bizlere, al bayrağa bürünüp gittin makbere, nemli gözlerde hasret, vuslat mahşere" mısralarını seslendirdi.

İbrahim Taşdemir, şehit oğluna olan hasretini şimdilerde 5 yaşında olan torununa ve diğer çocuklarına sarılarak dindirmeye çalışıyor.

"Oğlum bize okul oldu"



Taşdemir, "Oğlumuz hakikaten bizim için bir okul oldu. Hepimize çok şey kazandırdı. Şimdi en küçük oğlum, abisi gibi polis olmak istiyor. Yine şehidimin bir küçüğü makine mühendisi. Şu an Milli Savunma Sanayiinde çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

İbrahim Taşdemir ise fırsat buldukça şehit oğlu için şiirler yazarak anısını yaşatmaya devam ediyor.