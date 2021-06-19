Tüm iç ve dış mekan bitkileri ile peyzaj ürünlerinin satışa sunulduğu BAHÇEM, işletme-belediye iş birliğiyle Türkiye’ye örnek bir konseptle hizmet verecek.

Fidan ve Peyzaj AŞ bünyesinde sözleşmeli üretim modeliyle üretici ve tüketici arasındaki organizasyonu sağlanıyor. Üreticiye dikim alanı, dikim, bakım, ekipman ve tohum tedariki gibi konularda destek veriliyor.

Eğitim de veriliyor

Tüketicinin istediği koşulların sağlayıp ürünü alacağını garanti eden bir anlaşma imzalanıyor. Böylece küçük ölçekli işletmelerde modern tedarik zincirine dâhil ediliyor. Bu model ile üretici risklerini azaltıyor, modern ekipmanlara yatırım yapıyor, pazar kaygısını ortadan kalkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuyla ilgili "BAHÇEM bir satış alanı değil, peyzaj süs bitkiciliği alanında bir eğitim üssü ve bitki rehabilitasyon merkezi. Vatandaşımız şeyi fena ulaştığında buradan bilgi alabilir şeyini burada tedavi ettirebilir" dedi.

Sakarya Orman parktaki BAHÇEM'de peyzaj çiçek düzenleme çiçek bakımı toprak gibi birçok alanda eğitimler veriliyor. Ayrıca çiçekçilik peyzaj ve süsleme sanatı ile ilgili talep eden vatandaşlara bilgi ve eğitimler veriliyor.

Haber: Halit Yılmaz