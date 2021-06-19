İsmini Bodrum'da yaşamış Leleglerden aldı, Karya döneminde önemli bir ticaret güzergahı oldu. Bodrum'un 2 bin 400 yıllık tarihi Leleg Yolu bugün ticaret için değil turizm için kullanılacak.

185 kilometre uzunluğundaki tarihi Leleg Yolu, Etrim köyünde başlaıyor ve 8 Leleg şehrine uğrayarak Turgutreis’te son buluyor. Tarihi güzergahın tamamı yaklaşık 5 günde yürünebiliyor. Güzergah, turistlere doğayla ve tarihle iç içe yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

"Turizm sezonumuz 10 aya çıkacak"

TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir, "Leleg Yolu'nun turizme kazandırılmasıyla beraber turizm sezonumuz 10 aya çıkacak. Bundan önce 6 ay olan sezon, sadece deniz kum ve güneşle alakalıydı ama artık Leleg Yoluyla beraber macera, tarih ve kültürü de içine alacak" dedi.

Leleg Yolu güzergahında turistleri; kamp alanları, seyir terasları ve bisiklet yolu da bekliyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Ali Güler