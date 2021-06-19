6 senedir profesyonel tur yapan Ozan Yılmaz, dostlarıyla bir bisiklet kulübü kurdu. Sağlıklı yaşam adına çıktığı yolculukların anlamı olsun istedi. Yolda gördüğü çocukları nasıl sevindirebileceğini düşündü. Sonraysa macerası başladı...

"Gülmeyen, üzülen çocuk görmek istemediğim için kalemdir, oyuncaktır toplayarak dağıtmaya başladım."

TRT Haber ekibi, Ozan Yılmaz'ın sayısız yolculuklarından birine şahit oldu.

"Dikili'den çıktık hava rüzgarlı, rüzgara karşı sürmek zaman zaman yorucu oluyor. Günler gittiğimde oluyor saatler süren yolculuklar da oluyor. Olmazsa olmazımız çayımız, onun için de bir mola veriyorum hem yol hikayemi anlatayım hem de durduğum işletmenin varsa hikayesi onu dinleyeyim."

"Bu mutluluk, kelimelerle anlatılacak bir mutluluk değil"

Kısa bir moladan sonra, çocukları daha fazla bekletmemek için yola çıktı Ozan Yılmaz. Hediyeleri çocuklara ulaştırdığındaysa mutlulukları görülmeye değerdi...

"Gördünüz yüzlerindeki mutluluğu. Bana diyorlar 'Bu kadar yol gidiyorsun, niçin gidiyorsun?' işte bunun için gidiyorum. Bu mutluluk, kelimelerle anlatılacak bir mutluluk değil. Herkese tavsiye ediyorum. Tüm bisikleti olan arkadaşlarıma, yola çıksınlar."

Bisikletli gezgin Ozan Yılmaz'ın köy çocuklarını sevindiren ziyaretlerine yardımseverler de destek veriyor.

48 yaşındaki Yılmaz, ömrü yettiğince bisikletiyle çocuklara mutluluk taşımak istiyor.

Kamera-kurgu: Altan Ayhan