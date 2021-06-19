Kahvaltı sofralarının baş tacı, hoş sohbetlerin vazgeçilmezi... Çay, Türkiye'nin sudan sonra en çok tüketilen içeceği.

Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun, Doğu Karadeniz'de çay tarımının yapıldığı 4 kent. Bölgede 204 bin üretici 830 bin dekar çay bahçesinde hasat yapıyor.

Yılda sadece 3 kez yapılan hasatta üreticiler elini çabuk tutmak zorunda. Çiftçi Kadir Yıldırım, çayın kendileri bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyerek, "Her şeyimiz, artık çay bizim her şeyimiz oldu. Herkes bu çayı bardakta görüyor ama bu bardağın bir de arka kısmı var" dedi.

Farklı aşamalardan geçiyor

Çay bahçelerinde mesai sabah erkenden başlıyor. Toplanan yaş çaylar vakit kaybedilmeden fabrikalarına gönderiliyor. Çay, bahçeden evimize gelinceye kadar uzun bir yol katediyor. Çayın yolculuğu bahçeden alım yerine oradan da fabrikaya devam ediyor.

Araçlardan indirilen çaylar ilk olarak soldurma bölümüne alınıyor. Yaş çaydaki suyun düşürülmesi işleminin yapıldığı bu bölüm, fabrikadaki üretimin en önemli aşamasını oluşturuyor.

Sonra çay sırasıyla kıvırma, fermantasyon ve kurutma aşamalarından geçiyor. Ardından tasnif ve ambalajlama yapılıyor. Tüm bu işlemler ortalama 9 saat sürüyor.

Çay tüketiminde ilk sırada Türkiye var

Üretim sorumlusu İnci Başaran Çepoğlu, "Yaş çayı bahçeden alıp fabrikaya getirdikten sonra iyi ham maddeyi korumak artık bize düşüyor. Her aşamasını biz titizlikle yapıyoruz ki istediğimiz kalitede iyi bir ürün elde edelim" dedi.

Paketlenen çay marifetli ellerde vazgeçilmez lezzete dönüşüyor. Ustasına göre tavşankanı çay için kuru çay ıslatılmadan özenle demlenmeli.

Çayın, yeşil ve beyaz gibi çeşitleri olsa da en çok tüketileni siyah çay.

Türkiye, yıllık kişi başı çay tüketiminde dünyada ilk sırada yer alıyor.

Haber: Ahmet Can

Kamera: Fatih Ayaz

Kurgu: Hasan Natır