Litrelerce gül suyu sıkıldı, kilolarca gül yaprağı atıldı. Isparta'da her yıl düzenlenen 'Gül Festivali' salgın nedeniyle 'Gül Konvoyu'na dönüştürüldü.

Belediye ile Kültür ve Turizm il Müdürlüğünün iş birliğiyle yapılan etkinlik renkli görüntüler çıktı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Şehrimizin bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Çünkü Isparta şehrimiz tarım ve turizm şehri. Tarımın ve Turizmin olduğu yerde de bu tür festivaller özel günler mutlaka tertip edilmesi lazım" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Konvoya bando takımı, üstü açık gül otobüsleri, güllerle donatılan vagonlu traktörler, katılarak şehri gezdi. Ispartalılar da etkinliğe ilgi gösterdi.

Bisiklet, motosiklet, off-road gruplarının da yer aldığı kortejde halk oyunları ekibi gösteri yaptı.