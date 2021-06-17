İsrail'in kimlik kartı çıkarmasına ve aile birleşimi sağlamasına izin vermediği 50 bin Filistinliden sadece biri olan Sena Muhammed, kimliği olmadığı için, gelin geldiği Batı Şeria'dan ailesinin yaşadığı Ürdün'e gidemiyor.

Aynı zamanda İsrail, Filistin kökenli Ürdünlülerin de işgal altındaki Filistin topraklarına ziyareti özel ve pahalı izinlere bağlıyor.

Nehrin iki yakasında buluşma

Yaklaşık çeyrek asır sonra gerçekleşecek görüşme için Filistinli Sena, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında yer alan Şeria Nehri'nin batı kıyısına, ailesi ise Ürdün tarafındaki doğu kıyısına geldi.

[Fotoğraf: AA]

Sena'nın ailesine el sallayıp, kısa sohbetler ettiği o anlara sevinç ve gözyaşı eşlik etti. Filistinli kadın bölgedeki İsrail kontrolü nedeniyle aralarında sadece metreler olmasına rağmen ailesiyle kucaklaşamadı. Her iki taraftaki askerlerin gözetiminde 1 saatten az süren görüşme sona erdiğinde ise ailesine doyamadığını dile getiren Sena, bölgeden ayrılmakta zorlandı.

"Ailemle görüşmeden onlardan birini kaybetmek istemiyorum"

Filistinli Sena, yaptığı açıklamada, "24 yıldır ailemle görüşemiyorum. Suçum da Batı Şeria'dan biriyle evlenmem. Bir kimliğe sahip değilim. Kimliksiz yaşamak, 'sen insan değilsin, hiçbir şeysin' anlamına geliyor." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kimlik verilmeyerek yok sayıldıklarını vurgulayan Sena, Filistin ve Ürdün'deki yetkililere "Filistin kimliği çıkarabilmesi için kendisine yardımcı olmaları ve destek vermeleri" çağrısında bulundu.

"Bu ailelerin her birinin acı ve özlem dolu hikayeleri var"

Sena'nın biraz ilerisinde 11 yıldır göremediği ailesine gözyaşları içerisinde el sallayan Riba es-Selamiye de "Hayalim ailemi görmek ve kardeşime sarılmaktı ama aramızda sadece birkaç metre olmasına rağmen bunu yapamıyoruz." dedi.

Riba, "Batı Şeria'dan biriyle evlendiğimden bu yana 11 yıldır ailemle bir araya gelemiyorum. Kimlik kartı çıkarıp Ürdün'deki ailemi ziyaret etmekten başka bir şey istemiyorum." şeklinde konuştu.

Aileleri birleştirme etkinliğinin koordinatörü Menane Bahr ise "50 bin Filistinli kimlik kartı çıkarmaktan mahrum bırakılıyor ve İsrail yönetiminin aile birleşimine izin vermesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail, Filistinlilerin yurt dışından yaptıkları evlilikleri "aile birleşimi" olarak kabul etmiyor

İsrail yönetimi, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yaşayanların, yurt dışında ikamet eden Filistinlilerle veya diğer ülke vatandaşlarıyla yaptıkları evlilikleri "aile birleşimi" olarak kabul etmiyor.

Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh'in daha önce yaptığı bir açıklamaya göre, İsrail 10 yılı aşkın bir süre önce yaklaşık 50 bin Filistinlinin "aile birleşimi" için yaptığı başvuruları onaylamıştı, ancak bundan sonra dosyayı dondurdu.

Şeyh, aile birleşimi talebinde bulunan Filistinlilerin dosyasının İsrail tarafından alınan siyasi bir kararla durdurulduğuna işaret ederek, "Hükümet içindeki sağcı aşırılık yanlısı kesim bu durumu engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin yönetiminin, nüfus kayıtlarında değişiklik yapma yetkisi yok

Filistin yönetimi veya Hamas, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde doğum ve ölümleri kaydetme, hasarlı kimlik kartlarını değiştirme dışında Filistin nüfus kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahip değil.

İsrail, 1967 savaşı sırasında Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin hukuki varlığını tanıyor. Bu bağlamda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler ister Filistin asıllı olsun ister başka bir uyruktan olsun, herhangi biriyle evlendiklerinde hukuki olarak aile birleşimleri İsrail engeline takılıyor.