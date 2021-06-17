Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
BAE'deki binada korkutan yangın
[Fotoğraf: İHA]
Birleşik Arap Emirlikleri’nde inşaat halindeki bir binanın üst katında yangın çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin El Şarika kentinde inşaat halindeki bir binanın üst katlarında çıkan yangın korkuttu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binadaki tüm çalışanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı müdahale sürüyor.
Polis binaya giden yolları kapatırken yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Yangın
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