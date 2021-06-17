Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin El Şarika kentinde inşaat halindeki bir binanın üst katlarında çıkan yangın korkuttu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binadaki tüm çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı müdahale sürüyor.

Polis binaya giden yolları kapatırken yangına ilişkin soruşturma başlattı.