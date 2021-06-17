Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna ile Pakistan askeri uçak onarımı için anlaştı
Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport, Pakistan Hava Kuvvetleriyle askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı.
Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Pakistan Hava Kuvvetleriyle askeri uçak onarımı için yapılan anlaşma, Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı kapsamında imzalandı.
1 yıl içinde 2'nci anlaşma
Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, bir sene içinde Pakistan Hava Kuvvetleri ile imzalanan ikinci anlaşma olduğuna dikkati çekerek, Haziran 2020'de İlyuşin İl-78 yakıt ikmal uçağının onarımı ihalesini kazandıklarını hatırlattı.
Nozdriya, ilk ihalenin başarılı sonuçları neticesinde ikinci uçağın onarımı için anlaşma imzaladıklarını aktardı.
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