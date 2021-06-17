Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Pakistan Hava Kuvvetleriyle askeri uçak onarımı için yapılan anlaşma, Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı kapsamında imzalandı.

1 yıl içinde 2'nci anlaşma

Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, bir sene içinde Pakistan Hava Kuvvetleri ile imzalanan ikinci anlaşma olduğuna dikkati çekerek, Haziran 2020'de İlyuşin İl-78 yakıt ikmal uçağının onarımı ihalesini kazandıklarını hatırlattı.

Nozdriya, ilk ihalenin başarılı sonuçları neticesinde ikinci uçağın onarımı için anlaşma imzaladıklarını aktardı.